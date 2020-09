La première journée de LFB est reportée

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

La saison 2020/21 de basketball démarre dans le chaos à cause de la COVID-19 et la Ligue Féminine de Basket (LFB) n'est pas épargnée, loin de là. Tour à tour, les clubs ont annoncé le report de leur premier match. Ainsi, avant même les annonces au sujet de la rencontre opposant Bourges (qui compte des cas de COVID-19) à La Roche Vendée et les Flammes Carolo à Tarbes, la Fédération française de basketball (FFBB) a officialisé le report pur et simple de l'ensemble de la première journée de championnat. La saison démarrera (si elle démarre un jour) par la deuxième journée, le samedi 3 octobre.

Le Groupe Sanitaire Fédéral a prononcé le report de la rencontre des Lionnes face à @cbbs_basket



https://t.co/Ixv03tHJh9#ASVElles pic.twitter.com/JfkgKkE7i4 — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) September 24, 2020

Information importante ; En respect du protocole sanitaire de la @ffbasketball / @basketlfb, la première journée de championnat entre @BasketLandes & nos Gazelles, initialement prévue ce samedi 26 septembre, est reportée. Elle devrait se dérouler le 14/10#BLMA #GoGazelles pic.twitter.com/GLUzNFPvWg — BLMA (@BasketLMA) September 24, 2020