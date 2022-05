La remise des trophées LFB ce mardi soir sur Sport en France

LFB

Ce mardi soir, nous connaîtrons l'identité des lauréats et lauréates des Trophées LFB 2022. La cérémonie sera diffusée sur Sport en France à 19h, lors d'une émission présentée par Lukas Nicot et Fred Weis. Seront remis en cours de soirée les trophées de meilleure joueuse, meilleure jeune et meilleur entraîneur de l'exercice 2021/22.

Pour rappel, Bourges avait raflé tous les trophées au terme de la saison 2020/21. Alexia Chartereau avait obtenu le trophée de meilleur joueuse, Iliana Rupert celui de meilleure jeune et Olivier Lafargue celui de meilleur entraîneur. Le 5 majeur était composé de Julie Allemand, Marine Johannès, Valériane Vukosavljevic, Alexia Chartereau et Myisha Hines-Allen. Qui leur succèdera ? Fin du suspense ce soir.