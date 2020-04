La Roche Vendée BC enrôle Kristina Higgins

LFB

Crédit photo : FIBA

À la recherche d'une poste 5 plus mobile pour palier le départ de Bernie Ngoyisa, La Roche Vendée BC a jeté son dévoulu sur Kristina Higgins (1,96m, 26 ans) selon nos informations. L'Américaine évoluait cette saison à Cegled dans le championnat hongrois et en EuroCup (12,8 points à 54,7% de réussite aux tirs, 7,3 rebonds et 0,7 contre pour 14,5 d'évaluation en 31 minutes). Passée notamment par le Monténégro et la Roumanie, elle viendra suppléer Marielle Amant et Tiffany Clarke dans la raquette.

Avec cette dernière recrue, l'effectif du RVBC affiche complet. Jasmine Bailey ne sera pas remplacée.

L'effectif de La Roche Vendée Basket Club (RVBC) pour la saison 2020/21 :