La Roche Vendée domine les Flammes Carolo, Bourges s'impose à Landerneau

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Trois rencontres reportées de la Ligue Féminine de Basket se sont jouées ce samedi soir. Sévèrement battu par Villeneuve d'Ascq plus tôt dans la semaine en Coupe de France, La Roche Vendée est parvenu à faire tomber les Flammes Carolo (79-74). Les coéquipières de Caroline Heriaud (15 points) ont fait la différence lors du dernier quart-temps et équilibrent ainsi leur bilan (4 victoires et 4 défaites).

De son côté, Bourges a maîtrisé les débats à Landerneau (75-87) avec une Alexia Chartereau dominante (23 points à 4/4 à 3-points). Les Tango reviennent à hauteur de Basket Landes à la première place (7 victoires en 7 matches).

Enfin, malgré les absences de Ciak et Clark et un début catastrophique (4-21 au bout de 7 minutes), l'ASVEL a remonté petit à petit contre Nantes-Rezé pour s'imposer 79 à 61 avec 18 points à 9/11 aux tirs de Nayo Raincock-Ekunwe.