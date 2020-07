La Roche Vendée est dans l'incertitude sur l'arrivée de ses joueuses américaines

LFB

Crédit photo : DR

Le président du club de La Roche Vendée, Philippe Provost, s'inquiète par rapport à l'arrivée de ses deux recrues américaines Tiffany Clarke et Kristina Higgins. Le virus continue toujours de circuler toujours sur la planète, et reste très actif dans certaines zones dont l'Amérique.

Compte tenu de la situation sanitaire aux États-Unis, pays comptant officiellement le plus de victimes de la Covid-19 dans le monde, le président se confie sur la situation de ses deux joueurs dans le journal Ouest-France.

"Kristina Higgins est actuellement en Californie et Tiffany Clarke à Los-Angeles. On les a régulièrement aux téléphone. Elles sont en forme, mais vu la situation sanitaire aux Etas-Unis, et la fermeture des frontières, il y'a quand même des doutes, à ce jour, qu'elles puissent sortir de leur comté, pour prendre l'avion et commencer l'entraînement avec nous. On peut parler de points sensibles".

Voilà un problème que risque de rencontrer l'ensemble des clubs de LFB mais aussi de LNB et NM1. En attendant, le championnat LFB reprend ses droits le 26 septembre. Non plus avec le traditionnel Open au Stade Pierre-de-Coubertin de Paris mais par une journée de championnat classique. Les clubs ne souhaitant plus cette formule.