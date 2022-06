La saison d'après-titre, tournant bien négocié par Basket Landes : "Un championnat très satisfaisant"

Après l'élimination en demi-finale des playoffs face à Bourges, qu'elles ont poussé jusqu'à une belle, Basket Landes a terminé sa saison, marquée par leur victoire en Coupe de France. Pour Marie-Laure Lafargue, présidente du club, il est l'heure du bilan après une saison pleine entre un statut à honorer en championnat et la découverte en EuroLeague :

"Quand on s'arrête, on s'aperçoit que tout a été bien et hyper intense, a-t-elle avoué dans les colonnes de Sud Ouest. La découverte de l'EuroLeague dans ce format là, qu'on espérait et qu'on craignait, a été un vrai plaisir. On a réalisé un championnat très satisfaisant, en finissant 4e mais à égalité à la troisième place avec Lyon, et tout proche d'être 2e après une courte défaite à Villeneuve d'Ascq (85-80). On est hyper compétitif en championnat, on est en demi-finaliste et on pousse l'ogre Bourges au match 3."