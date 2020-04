La saison LFB 2019/20 est terminée : Il n'y a ni champion, ni relégation

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

L'arrêt de la saison 2019/20 concerne cette fois le secteur professionnel en France. Réunie en Bureau Fédéral ce vendredi 10 avril, la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de mettre fin à la saison 2019/20, comme elle l'a fait pour le monde amateur le 31 mars dernier, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus qui touche actuellement la France.

2020 restera comme une année sans champion puisque la FFBB a décidé de ne couronner personne. A l'opposée au classement, personne ne descend. Mais ce n'est pas une saison blanche puisque le classement au moment de l'arrêt de la saison a été figée. C'est ainsi que les trois premiers (l'ASVEL, Bourges et Lattes-Montpellier) sont qualifiés en EuroLeague et que les cinq suivants (Basket Landes, Landerneau, Flammes Carolo, Roche Vendée et Villeneuve d'Ascq) joueront eux l'EuroCup, la France ayant droit à une place de plus en Coupe d'Europe à partir de 2020/21.

Le match des champions 2020 sera remplacé par la finale de la Coupe de France qui doit opposer l'ASVEL à Bourges. Par ailleurs, la FFBB confirme être candidate pour organiser le Final 8 éventuel de l'EuroLeague qui pourrait avoir lieu fin septembre / début octobre.

A noter que la LFB indique que les douze clubs du championnat ont été consultés pour prendre cette décision.

Voici le communiqué de la LFB :