La triple championne de France Fatimatou Sacko tire sa révérence

LFB

Crédit photo : FIBA

Pauline Salagnac et Laetitia Kamba ont précédemment annoncé mettre un terme à leur carrière de sportive professionnelle. C'est au tour de Fatimatou Sacko d'en faire de même, laissant derrière elle une trace indélédibile, sublimée d'un parcours et d'une longévité à couper le souffle mais également d'un palmarès retentissant.

À 35 ans, Fatimatou Sacko accuse le poids des blessures récentes et, au terme d'une réflexion loin d'être hative, annonce se retirer des parquets de LFB. Elle y aura passé 16 saisons au sortir du Pôle France, qu'elle a quitté en 2004 pour rejoindre Villeneuve d'Ascq. À la suite de quoi l'ailière, désormais ex-internationale tricolore (6 sélections avec les A), a pris part à pas moins de 404 rencontres dans l'élite du basket féminin en France, sous les couleurs de cinq clubs différents. Triple championne de France LFB avec Tarbes en 2010, Lattes Montpellier en 2014 et Lyon en 2019, elle se remémore, amusée, avoir été "au bon endroit au moment", toujours "bien entourée dans des groupes très forts", comme elle l'explique pour le site officiel de la Ligue. À cela s'ajoute les deux coupes de France remportées en 2011 et en 2013 mais aussi le Match des Champions en 2016 et enfin l'EuroCup en 2015.

Mais ce n'est pas tout. La native de la capitale est multi-médaillée avec les équipes de France jeunes. Des U16 aux U20, elle a été couronnée deux fois championne d’Europe et vice championne d'Europe à deux reprises également.

Fatimatou Sacko, à la bataille pour le rebond sur Endi Miyem (photo : FIBA)

"Quand on se dit que c'est la fin on fait un bilan et en fait j'ai tout aimé."

Fatimatou Sacko est revenue sur cette décision, en tirant quelques conclusions sur sa carrière et sur le basket féminin en général. Du genre à se mettre la pression, elle sait que c'est cette ambiance qui va lui manquer le plus. Arrivée dans le monde professionnel en étant l'une des plus grande, elle constate également que ce n'est plus le cas, que le basket féminin est devenu "plus rapide, plus fort, plus athlétique". Une évolution qui s'observe dans sa globalité selon elle : "L'engouement qu'il y a autour du basket a changé, le basket féminin a pris plus d'importance dans le monde du sport". Au fil des années et des rencontres, la Parisienne a grandi. Elle remercie ainsi tout ceux qui l'ont aidés à avoir cette carrière. Une carrière riche à laquelle elle met à présent un terme :

"C'est quelque chose qui était réfléchi depuis un moment. J'ai 35 ans, le corps n'est plus aussi frais qu'avant et j'ai eu plusieurs blessures durant les saisons, c'est fatiguant surtout mentalement. Je pense aussi qu'à un moment on aspire à quelque chose d'autre dans sa vie. Ça a commencé la saison dernière et cette année j'ai pris conscience que j'avais besoin de renouveau, de changement. Quand il y a eu le COVID, je me suis dit qu'il était temps."

Concernant son futur, Fatimatou Sacko ne veut pas s'étaler sur le sujet. Elle avoue qu'elle va reprendre le chemin des études et fonder une famille car, comme elle le dit, "à 35 ans, on a envie d'être maman". Pour le reste, elle en demeure mystérieuse : "J'ai un projet de reconversion mais je ne vais pas trop en dire pour l'instant".

Son parcours :

2001-2004 : Pôle France

2004-2009 : Villeneuve d'Ascq

2009-2010 : Tarbes

2010-2014 : Lattes Montpellier

2014-2016 : Villeneuve d'Ascq

2016-2018 : Lattes Montpellier

2018-2019 : Lyon

2019-2020 : Charleville-Mézières

Son palmarès :