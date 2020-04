Laëtitia Guapo va également rejoindre Bourges

LFB

En plus des arrivées d'Alix Duchet et probablement de Magal Mendy, le Tango Bourges Basket va être renforcée par une autre internationale française. Une de 3x3 cette fois. Il s'agit de Laëtitia Guapo (1,82 m, 24 ans) selon nos informations. L'Auvergnate arrive de Charnay avec qui elle a été championne de Ligue 2 en 2019 et s'est installée en LFB sur l'exercice 2019/20.

Joueuse très polyvalente (12,5 points, 5,8 rebonds et 4 passes décisives), elle doit progresser sur son adresse (34,6% de réussite aux tirs, dont 20% à 3-points) et sa gestion de la balle (3,9 balles perdues). Le fait de rejoindre une écurie de très haut-niveau peut lui permettre de passer ce cap.

