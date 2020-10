Landerneau : Bridget Carleton est arrivée

LFB

Landerneau a joué ses quatre premiers matchs de la saison 2020/21 sans Bridget Carleton (1,85 m, 23 ans), la dernière pièce de son recrutement. Après sa saison WNBA avec le Lynx du Minnesota (6,6 points à 52% de réussite aux tirs dont 45,7% à 3-points, 3,5 rebonds et 2,5 passes décisives en 26 minutes), l'internationale canadienne est arrivée ce lundi dans le Finistère. Capable d'évoluer sur les postes 2, 3 et 4, elle va devoir dans un premier temps s'intégrer au collectif de Stéphane Leïte. Mais son potentiel est fort et pourrait donner une nouvelle dimension au LBB qui a remporté deux matchs sur quatre pour le moment.