Landerneau : Ezinne Kalu opérée du genou et arrêtée de longs mois

Blessée au genou contre Charnay le 30 octobre, Ezinne Kalu (1,75 m, 29 ans) a du passer sur la table d'opération pour soigner une rupture des ligaments croisés du genou. L'arrière, moins en forme sur ce début de saison (8,2 d'évaluation en moyenne après cinq matches), annonce être à l'arrêt pour six mois. Logiquement, Landerneau devrait faire appel à une nouvelle joueuse pour remplacer l'internationale nigérianne.

Tore my PCL/MCL in a game on October 30th, I will be getting surgery this coming Thursday! I will return back to the court in 6 months maybe sooner! Please everyone pray for a successful procedure. Thank you.