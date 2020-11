Landerneau au forceps face à Lattes-Montpellier, Bourges et l'ASVEL faciles

LFB

Crédit photo : Olivier Martin

Ce samedi 21 novembre, la 9e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB) se poursuivait avec quatre rencontres au programme, après le succès inaugural de Basket Landes contre Saint-Amand (66-60). Le duel entre Charleville-Mézières et Charnay viendra clôturer le bal demain (16h).

En début de soirée, le Tango Bourges Basket est parvenu tant bien que mal à enchaîner une deuxième victoire de rang face à Nantes-Rezé (69-50), quelques jours après avoir battu La Roche Vendée. Toujours sans Isabelle Yacoubou et Marissa Coleman, les Berruyères se sont notamment appuyées sur un gros match d'Alexia Chartereau (21 points et 8 rebonds).

Landerneau au finish contre Lattes-Montpellier

En déplacement à Tarbes, Marine Johannes (19 points à 8/11 aux tirs) et Lyon-Villeurbanne se sont également imposés (77-91), malgré une bonne sortie d'Ana Tadic (11 points et 7 rebonds). En Vendée, La Roche-sur-Yon a manqué de consistance offensivement face à Villeneuve d'Ascq (71-76) malgré une remontada dans les deux dernières minutes. Toutefois insuffisant pour réellement inquiéter les filles de Rachid Méziane. « Il n'y a pas eu photo : elles ont été plus fortes que nous », a concédé Emmanuel Body après la rencontre.

Enfin, Landerneau - pourtant sans ses fidèles supporters - a créé la sensation de la soirée en s'imposant au forceps face à Lattes-Montpellier (80-75) réduit à sept joueuses (la jeune India Farcy n'ayant pas joué). Avec notamment une bonne doublette Élodie Naigre (24 points et 11 rebonds pour 33 d'évaluation) - Luisa Geiselsoder (26 points et 6 rebonds pour 27 d'évaluation). Devant de dix points à l'entame du dernier quart-temps (68-58), les Bretonnes ont résisté au retour de Julie Allemand (25 d'évaluation) et du BLMA.

À La Roche-sur-Yon

Les résultats de la 9e journée de LFB :

Vendredi 20 novembre

Basket Landes vs Saint-Amand : 66-60

Samedi 21 novembre

Bourges vs Nantes-Rezé : 69-50

vs Nantes-Rezé : 69-50 Tarbes vs Lyon-Villeurbanne : 77-91

: 77-91 La Roche Vendée vs Villeneuve d'Ascq : 71-76

: 71-76 Landerneau vs Lattes-Montpellier : 80-75

Dimanche 22 novembre