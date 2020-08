Landerneau boucle son effectif 2020/21 avec Katia Mosengo-Masa

LFB

Comme annoncé la semaine passée, elle est la dernière pièce de l'effectif 2020/21. Le Landerneau Bretagne Basket (LBB) a officialisé la signature de la pivot Catherine dite Katia Mosengo-Masa (1,92 m, 24 ans) pour la saison à venir.

On vous présente Catherine MOSENGO-MASA dernière recrue au poste 5 pour finaliser l’équipe du LBB pour cette saison 20/21.



Native de Lagny-sur-Marne en Seine-et-Marne, elle a joué à Val d'Europe avant de passer par Marne-la-Vallée, Nantes-Rezé et surtout le centre de formation de l'USO Mondeville avec qui elle a finalisé son cycle de formation et surtout entamé sa carrière professionnelle. Après une saison 2017/18 prometteuse (5,7 points à 48,2% de réussite aux tirs et 3,5 rebonds pour 5,7 d'évaluation en LFB), elle a rejoint les Flammes Carolo mais n'a pas réussi à confirmer. Elle est repartie du côté de Chartres en février 2019 pour se relancer avant de rester en LF2 l'été dernier en signant cette fois à Rezé (9,1 points et 6,5 rebonds pour 11,2 d'évaluation en 27 minutes). Elle retrouve la LFB et va aussi participer à l'EuroCup au sein de l'effectif de Stéphane Leite.

L'effectif prévisionnel de Landerneau en 2020/21 :

Meneuses : Virginie Brémont (1,78 m, 30 ans, FRA) et Hortense Limouzin (1,65 m, 21 ans, FRA)

Arrières : Ezinne Kalu (1,73 m, 27 ans, USA/NIG) et Marie Butard (1,72 m, 34 ans, FRA)

Ailières : Bridget Carleton (1,85 m, 22 ans, CAN) et Gabriela Marginean (1,85 m, 33 ans, ROU)

Ailière-fortes : Élodie Naigre (1,82 m, 24 ans, FRA) et Myriam Djekoundade (1,85 m, 22 ans, FRA)