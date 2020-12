Landerneau confirme le départ en fin de saison de Stéphane Leite, attendu au BLMA

Stéphane Leite vit sa septième et dernière saison à Landerneau, club qu'il a accompagné de la LF2 à l'EuroCup. L'entraîneur auvergnat va bien quitter le LBB à l'issue de l'exercice 2020-2021, comme annoncé la semaine passée. Son employeur actuel l'a d'ores et déjà annoncé dans un communiqué :

"Après avoir mûrement réfléchi, Stéphane Leite, emblématique coach du LBB, a décidé de donner une autre orientation à sa carrière professionnelle. Il quittera donc le club à la fin de cette saison. Compte tenu des échéances sportives importantes à venir, le temps de le remercier se fera le moment venu et avec toute la reconnaissance que la famille LBB a pour lui. Les dirigeants et l’ensemble du staff travaillent sur son remplacement et envisagent sereinement l’avenir du LBB, ambitieux et fidèle aux valeurs du club."