Landerneau et Charnay s'imposent et se retrouvent pour la finale pour le maintien mardi

LFB

Crédit photo : Cbbs Charnay

Face à des équipes de Tarbes et Saint-Amand en manque de motivation car déjà maintenues, Landerneau et Charnay se sont largement imposés ce samedi lors de la cinquième journée des playdowns de la Ligue Féminine de Basket (LFB). Landerneau s'est imposé 87-47 et Charnay 86-63. Mardi, ils s'affronteront chez le CBBS. Le vainqueur sera de nouveau en LFB en 2022-2023, au contraire du perdant.

Le classement des playdowns LFB :