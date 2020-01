Landerneau et Charnay signent de précieux succès à l'extérieur

LFB

Lors de la 13e journée de Ligue Féminine de Basket, les trois premiers que sont Lyon ASVEL, Bourges et Lattes-Montpellier se sont facilement imposés. A Villeneuve d'Ascq, Lyon ASVEL a scoré à tout va avec notamment 22 points pour Michelle Plouffe et 20 pour Alysha Clark. Bourges a également signé une large victoire sur le parquet de la Roche Vendée avec un gros match d'Iliana Rupert (24 points à 8/11 aux tirs, 10 rebonds, 3 passes décisives et 9 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 29 minutes). A domicile cette fois, Lattes-Montpellier n'a fait qu'une bouchée de la lanterne rouge Nantes-Rezé (2 victoires et 11 défaites). En l'absence de Stephanie Mavunga, Marie-Michelle Milapie s'est distinguée (30 points à 11/15, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 29 minutes).

Au classement, Lyon (11 victoires et 2 défaites), Bourges et le BLMA (10 victoires et 3 défaites) sont désormais devant Landerneau (8 victoires et 5 défaites). Le club finistérien a réussi un gros coup en s'imposant 65 à 53 sur le parquet de Basket Landes. La défense des Bretonnes a été très solide (30% de réussite aux tirs pour les Landaises) et Ezinne Kalu a dominé avec 17 points à 8/14, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 24 d'évaluation.

L'autre grand gagnant de cette journée dans la course aux playoffs, c'est Charleville-Mézières. Avec les défaites de Basket Landes (7 victoires et 6 défaites), Villeneuve d'Ascq (6-7) et La Roche Vendée (6-7), les Ardennaises (6-7) qui l'ont facilement emporté à Tarbes (4-9) ne sont plus très loin. Dans le Sud-Ouest, l'équipe de Romuald Yernaux a encore pu compter sur une excellente Evelyn Akhator (16 points et 10 rebonds pour 23 d'évaluation).



Enfin, dans la course au maintien, Charnay (3-10) a réalisé une grosse performance en s'imposant à Saint-Amand (5-8) sur le score de 91 à 65. Le trio Promise Amukamara - Mikaela Ruef - Pauline Lithard a cumulé 57 points.

Les résultats de la 13e journée LFB :