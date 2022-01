Landerneau fait appel à la meneuse Destiny Slocum

LFB

Après avoir fait venir une intérieure d'expérience, avec Ify Ibekwe (1,88 m, 32 ans), Landerneau a engagé une meneuse de jeu talentueuse, mais qui vivent de découvrir le basketball européen. Destiny Slocum (1,70 m, 24 ans) s'est engagée pour le club finistérien, qui pointe à la 11e place (sur 12) de la Ligue Féminine de Basket, après avoir porté les couleurs de la formation turque de Kayseri.

14e choix de la Draft WNBA

La native de Boise (Idaho) a connu un solide cursus NCAA, partagé entre Maryland, Oregon State et Arkansas, lui permettant d'être retenue à la 14e place de la Draft WNBA 2021. Après avoir peu joué avec les Las Vegas Aces pour sa saison rookie (6 minutes sur 21 matches de saison régulière), elle a bénéficié de plus de responsabilités en Turquie et en EuroCup (18,2 points à 41,5% de réussite aux tirs, 4,2 rebonds et 5,2 passes décisives en 37 minutes), ce qui devrait aussi être le cas au LBB, dans un championnat exigeant. De quoi progresser.