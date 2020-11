Landerneau l'emporte chez l'ASVEL

LFB

Vendredi soir à Mado Bonnet, Landerneau a réalisé une très belle opération en s'imposant 82 à 77 chez l'ASVEL en match avancé de la 11e journée de LFB. Malgré les 34 points de Marine Johannès, les joueuses de Stéphane Leite ont confirmé leur bon début de saison en signant leur troisième victoire, en cinq matchs.

C'est dans les 3 dernières minutes que les Bretonnes ont pris le dessus. Menées 73 à 71, elles sont passées devant à 2 minutes et 8 secondes de la fin sur un 3-points de la Canadienne Bridget Carleton (10 points et 9 rebonds). Puis Ezinne Kalu (21 points, 6 rebonds, 7 passes décisives, 5 interceptions, 5 balles perdues et 8 fautes provoquées pour 28 d'évaluation) a donné 3 longueurs d'avance aux siennes en piquant la balle à Marine Johannès. Les Finistériennes ont pris deux possessions d'avance (75-79) après un nouveau tir primé de Bridget Carleton à 1 minute 25 de la fin. S'en est suivi la sortie pour 5 fautes de Marine Johannès sur une faute technique (75-80). Dans la dernière minute, Landerneau a été solide et n'a plus encaissé de point pour finir le travail.

A noter le nouveau très bon match d'Elodie Naigre (21 points à 8/13 et 9 rebonds en 34 minutes), qui a notamment marqué 10 points dans le premier quart-temps. Pour Lyon, c'est la deuxième défaite en deux matchs, sans possibilité de pouvoir rebondir puisque la trêve internationale démarre ce dimanche.

