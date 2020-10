Lattes-Montpellier : Allisha Gray ne viendra pas, Myisha Hines-Allen arrive en renfort

LFB

Crédit photo : BLMA

"La situation sanitaire exceptionnelle que nous vivons tous nous oblige à nous adapter quotidiennement." C'est sur ces mots que le club du Basket Lattes-Montpellier Méditerranée Métropole ouvre son communiqué, expliquant l'impossible arrivée d'Allisha Gray, poste 2/3 dont l'arrivée avait été annoncée à la fin du mois d'août dernier. Le BLMA a par conséquent décidé de se tourner vers un renfort davantage tourné vers le secteur intérieur en la personne de Myisha Hines-Allen (1,88m, 25 ans).

Draftée en 2018 par la franchise des Washington Mystics, où elle évolue toujours, Myisha Hines-Allen n'était pas encore parvenue à s'imposer jusqu'à cette saison 2020. Véritable révélation, l'ailière-forte américaine a véritablement explosé au cours de la saison régulière qui s'est récemment achevée, compilant plus de 17 points de moyenne à 51% de réussite aux tirs dont 42,6% à trois points. Efficace, polyvalente et imposante physiquement, elle est parvenue à dominer des deux côtés du terrain. De quoi lui permettre de figurer dans la liste des candidates au titre de Most Improved Player cette saison, (la joueuse ayant le plus progressé). À cela viennent s'ajouter de nombreux arguments qui laissent à croire que c'est un superbe coup que vient de réaliser Lattes-Montpellier en la recrutant :