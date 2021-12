Lattes-Montpellier : Bintou Marizy va partir, Bernies peut-être revenir

LFB

Crédit photo : FIBA

Lattes-Montpellier a terminé l'année 2021 par une défaite de 55 points sur le parquet d'Ekaterinbourg. Ce large revers est anecdotique pour le BLMA qui souffre surtout en Ligue Féminine de Basket (LFB) avec un pâle bilan de 4 victoires en 10 matches. La fin d'année 2021 marque également le départ de deux joueuses, la meneuse Bintou Marizy et l'intérieure Katherine Plouffe. Cette dernière, partie à La Roche Vendée à la fin de son contrat, doit être remplacée.

Concernant la vétérane au poste 1, elle ne sera pas prolongée. Pour compléter la ligne arrière, le club veut faire revenir une des figures des Gazelles de ces dernières années informe Midi-Libre. Il s'agit de Romane Bernies (1,70, 28 ans). Non conservée à l'issue de la saison 2021-2022, l'Agenaise est partie vivre sa première expérience à l'étranger, dans le club polonais de Gdynia. Là-bas, elle tourne à 6,8 points, 5,3 passes décisives et 2 rebonds pour 10,9 d'évaluation en 22 minutes en championnat, et 3,8 points, 3,4 passes décisives et 2 rebonds en 23 minutes chez le dernier de la poule B de l'EuroLeague.