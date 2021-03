Lattes-Montpellier : Des examens rassurants pour Diandra Tchatchouang

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

La douleur et la crainte d'une terrible nouvelle ont fait fondre Diandra Tchatchouang (1,89 m, 29 ans) en larmes mercredi soir. A moins de deux minutes de la fin de la rencontre sur le parquet de Tarbes, la capitaine de Lattes-Montpellier et taulière de l'équipe de France féminine s'est écroulée à la suite d'un écran de retard. Tout de suite, elle s'est tenue le genou gauche, celui qui avait lâché fin 2015 et l'avait empêché de participer aux Jeux olympiques de Rio. Après avoir connu deux ruptures des ligaments croisés du genou dans sa carrière, la native de Villepinte pouvait craindre le pire. Mais le soulagement a du être immense lorsque l'arthroscanner passé ce vendredi a écarté une nouvelle rupture.

"Il n'y a pas de rupture du ligament croisé, pas d'opération en vue, a commenté son entraîneur Thibaut dans les colonnes du Midi-Libre. Son genou a bougé, il y a une énorme inflammation, du liquide dans le genou, une réaction normale donc et Diandra va devoir être arrêtée à minima quinze jours."

Ayant récupéré son pivot Ana Filip samedi dernier, sa meneuse Julie Allemand mercredi soir, le BLMA ne va pas réussir à évoluer au complet pour autant puisque c'est désormais son couteau suisse qui rejoint l'infirmerie. Mais l'essentiel est là, la poste 3/4 devrait pouvoir être prête pour les grosses échéances estivales, avec l'EuroBasket fin juin / début juillet puis les Jeux olympiques dans la foulée.