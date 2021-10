Lattes-Montpellier a bien fini contre Charleville-Mézières

LFB

Après sa victoire au Match des Champions, Lattes-Montpellier a démarré la saison de Betclic ELITE par une victoire 60-51 contre les Flammes Carolo de Charleville-Mézières. Les Gazelles étaient pourtant menées 41 à 38 à l'entame du dernier quart-temps. Mais elles ont débordé les visiteuses, dans le sillage d'Olivia Epoupa (19 points, 6 rebonds, 6 passes et 6 interceptions pour 29 d'évaluation en 32 minutes) et Haley Peters (14 point et 10 rebonds). Voilà de quoi mettre en confiance le groupe de Valéry Demory qui évolue encore en nombre limité (sept joueuses professionnelles).

