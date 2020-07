Lattes-Montpellier accueille Urtė Čižauskaitė, jeune prospecte lituanienne

LFB

Crédit photo : FIBA

De plus en plus tourné vers la formation de jeunes talents au fil des saisons, le Basket Lattes Montpellier-Méditerranée-Métropole Association frappe un grand coup en attirant l'une des jeunes joueuses les plus douées de la génération 2003 : l'intérieure lituanienne Urtė Čižauskaitė (1,87m, 17 ans).

Alors qu'elle évoluait au Kauno KM Žalgiris depuis deux saisons maintenant, Urtė Čižauskaitė quitte ses terres natales, direction le sud de la France. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle va quitter son pays. La jeune intérieure a déjà pris part à des compétitions internationales tels que les Championnats d’Europe U16 et U18 en 2019. Elle y a prouvé son extrême maturité et, malgré son jeune âge (16 ans donc), une vision du jeu reflétant une expérience hors du commun. En juillet, avec la sélection des moins de 18 ans, elle a compilé 6,3 points et 7,3 rebonds pour 9 d'évaluation en 22,5 minutes de moyenne. Un mois plus tard, elle faisait partie du groupe des moins de 16 ans, avec qui elle a davantage performé, frôlant le double-double de moyenne en sept rencontres. Elle tournait à 9,4 points et 11,4 rebonds pour 14,7 d'évaluation en 24 minutes de temps de jeu. À noter ses performances de très haut niveau face à la France (15 points, 18 rebonds et 3 contres) et face à la République Tchèque (17 points, 17 rebonds, 2 contres et 2 interceptions). Elle y a remporté la médaille d'argent, figurant également parmi les dix meilleures joueuses de la compétition.

Évoluant donc dans le secteur intérieur, Urtė Čižauskaitė possède d'ores et déjà des capacités prometteuses et ce, sur de nombreux aspects du jeu. Ella va poursuivre sa progression au sein d'un centre de formation de l'une des équipes majeures du championnat de France, aux côtés de joueuses dont la renommée et le talent ne pourront lui être que bénéfique. Dans un communiqué, le BLMA a rappelé l'importance de l'enjeu de la jeunesse :