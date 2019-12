Lattes-Montpellier craque à Charleville-Mézières, l'ASVEL seule leader

LFB

Crédit photo : Flammes Carolo

Malgré le retour de Sami Whitcomb, Lattes-Montpellier, fatigué, s'est incliné de 5 points sur le parquet des Flammes Carolo samedi soir. Les Gazelles, fatiguées avec un calendrier chargé et un déplacement victorieux à Sopron en Hongrie dans la semaine, ont lâché dans le final alors qu'elles ont mené pendant 25 minutes, avec 29 points de Gabby Williams. Le duo Shae Kelley (15 points, 15 rebonds et 4 passes décisives pour 29 d'évaluation) - Evelyn Akhator (19 points et 10 rebonds) a permis aux Ardennaises de dominer le rebond. Au classement, l'équipe de Romuald Yernaux remonte petit à petit avec un troisième victoire.

Le BLMA (7 victoires et 2 défaites) est de son côté troisième puisque l'ASVEL (8 victoires et 1 défaite) s'est imposé sur le parquet de Basket Landes (6 victoires et 3 défaites). Privées de Céline Dumerc, les joueuses de Julie Barennes ont résisté une mi-temps (36-41) avant de céder. Bourges (7 victoires et 2 défaites) prend la deuxième place après sa courte victoire à Saint-Amand. Les Tangos ont eu du mal à stopper Aaryn Ellenberg (25 points) mais l'impact en sortie de banc d'Iliana Rupert (18 points à 5/7 aux tirs, 5 rebonds et 6 fautes provoquées en moins de 18 minutes) a fini par permettre aux Berruyères de partir en vacances sur une nouvelle victoire.

Le Top 4 est complété par La Roche Vendée (6 victoires et 3 défaites) qui s'en est sorti de peu (un point) contre Tarbes samedi soir. "Un 3-points de Lucet (15pts au final), une interception de Monpierre, un lancer-franc signé Bailey (18 points) puis le rebond offensif de Marielle Amant (15 points), le tout dans la dernière minute, ont permis au RVBC de battre Tarbes sur le fil", raconte la LFB sur son site Internet.

Nantes-Rezé seul dernier

Autrement, après le succès de Villeneuve d'Ascq contre Landerneau jeudi soir, Charnay a remporté le "match de la peur" vendredi soir chez Nantes-Rezé. En effet, après avoir fait la course en tête et s'être imposé 80-69, le promu abandonne la place de lanterne rouge au NRB.

Les résultats de la 9e journée de LFB :