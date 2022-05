Lattes-Montpellier dernière équipe qualifiée pour les Playoffs, Saint-Amand jouera les playdowns

LFB

Crédit photo : BLMA

Ce samedi, la saison régulière de Ligue Féminine prenait fin. Six matchs au programme dont un duel à distance entre Lattes-Montpellier et Saint-Amand.

Charnay s'impose enfin et Landerneau s'offre Angers

Après 16 journées soit 182 jours de disette, Charnay décroche enfin une victoire en LFB. À la traîne en début de match (12-16, 10'), les Charnaysiennes sont revenues dans la rencontre malgré les fulgurances de Clémentine Samson pour les Tarbaises (11 points dans la première mi-temps et 17 unités sur l'ensemble de la rencontre avec en plus 5 rebonds, 3 passes pour 19 d'évaluation) et pouvaient garder espoir grâce à Taya Reimer (15 points) et Zoé Wadoux (17 points) à la pause (25-27, 20'). Au retour des vestiaires, Charnay se faisait peur et encaissait un 2-10 fatal qui aurait pu leur coûter le match (27-37, 23') mais l'équipe de Matthieu Chauvet s'est remis la tête à l'endroit pour prendre les commandes (52-51, 31') avant de porter l'estocade dans le dernier acte (26-10 dans la dernière période) pour s'imposer 74-61.

Luisa Geiselsoder (31 points à 14/24 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception pour 27 d'évaluation en 34 minutes de jeu). Côté Angevines, la marque est plus répartie. Oderah Chidom a compilé 20 points, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d'évaluation), Alexis Petterson, Breanna Richardson (12 points, 6 rebonds, 1 passes décisives pour 12 d'évaluation). En quête de confiance avant les playdowns, Landerneau a rendu une belle copie face à Angers. Les Bretonnes se sont rassurés et l'ont emporté (79-61) grâce à la très bonne prestation de(31 points à 14/24 aux tirs, 6 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception pour 27 d'évaluation en 34 minutes de jeu). Côté Angevines, la marque est plus répartie.a compilé 20 points, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 24 d'évaluation), récement prolongée , a bien noirci la feuille de stats avec 15 points, 5 rebonds, 10 passes décisives, 2 interceptions pour 21 d'évaluation, tout comme(12 points, 6 rebonds, 1 passes décisives pour 12 d'évaluation).

Lyon, Bourges, Villeneuve d'Ascq et La Roche Vendée s'imposent

L'ASVEL féminin a eu du mal à se défaire de Saint-Amand, qui jouait sa place en playoffs. Les filles de Pierre Vincent ont du aller en prolongation pour s'imposer (76-74 a.p) et s'offrir un 15e succès cette saison tandis que Saint-Amand jouera les playdowns. Bourges jouait contre Lattes-Montpellier qui était aussi en quête d'une victoire pour sa place en playoffs. Les coéquipières d'Iliana Rupert (15 points) n'ont pas tremblé et se sont imposé (69-80). Malgré la défaite le BLMA décroche sa place en playoffs. Dans un choc de haut de tableau, Villeneuve d'Ascq accueillait Basket Landes et l'a emporté 85-80 alors que dans le même temps La Roche Vendée a infligé une lourde défaite aux Flammes Carolo (93-61).

Les résultats de la 22e journée de LFB :

Charnay - Tarbes : 74-61

Lyon - Saint-Amand : 76-74 a.p

Lattes Montpellier – Bourges : 69-80

Villeneuve d’Ascq - Basket Landes : 85-80

Landerneau - Angers :79-61

Roche Vendée - Charleville-Mézières : 93-61

