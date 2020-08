Lattes-Montpellier dévoile son calendrier de présaison

LFB

Crédit photo : BLMA

En l'espace de deux semaines, au début du mois de septembre, les joueuses de Lattes-Montpellier vont enchaîner cinq rencontres de préparation en vu de la saison 2020/21. Tout débutera le 5 septembre prochain. Les Gazelles se déplaceront à Mont-de-Marsan pour y affronter Basket Landes. Le 9, elles se rendront à Roanne pour une opposition avec LDLC ASVEL Féminin. Direction la Suisse ensuite, les vendredi 11 et samedi 12 exactement, pour se frotter à deux équipes étrangères que sont Schio et les locales de Fribourg. Et enfin, pour le seul match de présaison à domicile, le BLMA accueillera Tarbes le 19 septembre.

Pour rappel, la saison 2020/21 débutera le 26 septembre prochain. Lattes-Montpellier se rendra, comme pour son tout premier match de préparation, à Basket Landes pour le choc de cette première journée de Ligue Féminine de Basket.