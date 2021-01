Lattes-Montpellier enchaîne face à Charnay

LFB

Crédit photo : BasketLMA

Lattes-Montpellier est en pleine bourre. Après un début de saison très compliqué - une seule victoire en six matches, le BLMA vient d'enchaîner trois victoire successives. La dernière ce samedi soir, en déplacement sur le terrain de Charnay (77-70) pour le compte de la troisième journée de LFB disputée en retard.

Les Montpelliéraines ne se sont pourtant pas rendues la tâche facile. A la pause, Charnay menait de douze points (44-32) dans les pas de Promise Amukamara (18 points, 4 rebonds et 5 passes). Mais au retour des vestiaires, les coéquipières de Cheyenne Parker (21 points et 9 rebonds) ont renversé la vapeur dans les grandes largeurs, remportant le troisième quart sur le score de 24 à 7.

Dans le dernier acte, Ana Dabovic (19 points et 8 rebonds) et les Montpelliéraines ont assuré la victoire. Le BLMA s'installe à la 7e place du championnat et creuse l'écart sur son adversaire d'hier soir, première équipe non-qualifiée virtuellement en playoffs.

