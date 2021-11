Lattes-Montpellier et Basket Landes battus, l'ASVEL assure

LFB

Crédit photo : FIBA

La trêve internationale leur a fait du bien. Jusque-là vainqueur d'une seule rencontre en sept sorties, Saint-Amand a battu Lattes-Montpellier en prolongation. Face au duo Olivia Époupa (21 point à 9/17 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes pour 23 d'évaluation) - Haley Peters (19 points à 7/11 aux tirs, 13 rebonds et 5 passes pour 33 d'évaluation), les joueuses de Frédéric Daguenet ont fait la différence dans le deuxième quart-temps (remporté 21 à 12).

Elles ont ensuite été rattrapées par le BLMA mais la formation nordiste a pu compter sur une bonne Elin Gustavsson (15 points à 6/10 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe pour 18 d'évaluation) pour signer une deuxième victoire à la maison. Le 16 octobre dernier, le match s'était déjà joué en prolongation contre Landerneau (victoire 61 à 58).

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

Privé de Céline Dumerc, Marie-Ève Paget et Clarissa Dos Santos (toujours gênée au genou), Basket Landes a concédé sa deuxième défaite de la saison à l'Espace François Mitterrand. Il faut dire que les Vendéennes, assurées de terminer premières du groupe H de l'EuroCup et toujours invaincues, avaient à cœur d'afficher un pareil visage en championnat.

Quelle performance des Tigresses qui s’imposent chez les championnes en titre de Basket Landes sur le score de 93-80 !#BEATIGRESS pic.twitter.com/V7iAFFuJJ7 — La Roche Vendée Basket Club (@larochevendee) November 27, 2021

Sous l'impulsion d'Ornella Bankole (27 points à 8/15 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes pour 24 d'évaluation) et de Tiffany Clarke (26 points à 12/17 aux tirs, 8 rebonds et 1 passe pour 27 d'évaluation), les Yonnaises sont parvenues à mettre fin à une série de trois défaites en LFB.

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

Enfin, l'ASVEL a été accrochée mais s'en est sortie à Charnay. Malgré les absences de Nayo Raincock-Ekunwe (genou), Julie Allemand (pied) et Juste Jocyte (cheville), les protégées de Pierre Vincent ont signé une 10e victoire toutes compétitions confondues, avec une Cassidie Burdick en double double (11 points et 13 rebonds pour 23 d'évaluation).



Un gros tir de @MarineJ5 pour terminer cette mi-temps sur le score de 31 à 39 !#ASVElles pic.twitter.com/zp97elhvgE — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) November 27, 2021

Cliquez-ici pour consulter les statistiques de la rencontre

Le programme du dimanche 28 novembre 2021 en LFB :