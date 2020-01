Lattes-Montpellier et Bourges battus, Lyon ASVEL fait le trou

LFB

Crédit photo : Infinity Nine Media Claire Porcher

Ce week-end, le Lyon ASVEL Féminin a fait l'écart en Ligue Féminine de Basket. En s'imposant logiquement contre le voisin et promu Charnay, les joueuses de Valéry Demory ont signé leur 10e victoire en 11 matchs.

Pendant ce temps, les poursuivants se sont inclinés à l'extérieur. Comme Lattes-Montpellier fin décembre, Bourges a perdu sur le parquet des Flammes Carolo. Rapidement distancées (29-12 au bout d'un quart-temps), privées d'Elin Eldebrink en début de deuxième mi-temps (entorse de la cheville gauche après être retombée sur le pied d'Amel Bouderra), encore à -17 (65-48) à l'entame du dernier quart-temps, les Berruyères sont revenues lors de l'ultime période stop après stop. Mais elles ont échoué à -3 (73-70).

Elles restent cependant deuxièmes de LFB puisque le BLMA s'est également incliné. Comme l'an passé, les Gazelles ont perdu 77-72 à Landerneau. Pourtant mieux parties, les Héraultaises ont semblé manquer de fraîcheur après leur victoire contre Gdynia en EuroLeague. Si Gabby Williams (4/15 aux tirs), Sami Whitcomb (4/12) ou Ornella Bankolé (0/5) ont manqué d'adresse, Stephanie Mavunga (8 points à 3/9 et 9 rebonds) a souffert face au trio Naigre-Coulibaly-Bruner (40 points).

Derrière, Basket Landes (7 victoires et 4 défaites) a stoppé sa série de défaites en dominant Villeneuve d'Ascq (5-6). Les Landaises s'installent à la quatrième place de LFB puisque La Roche Vendée a perdu chez le Nantes-Rezé Basket qui signe sa deuxième victoire de la saison. C'est une semaine noire pour le RVCB qui ne s'est pas relevé après son élimination en EuroCup. Pour le NRB, c'est une victoire très importante. Le duo Jacinta Monroe (27 points à 10/17 aux tirs, 16 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 42 d'évaluation) - Clarince Djaldi-Tabdi (25 points à 9/15 aux tirs et 8 rebonds pour 28 d'évaluation) a dominé les débats.

Enfin, dans le ventre mou du classement, Saint-Amand (4-7) est revenu à hauteur de Tarbes (4-7) en l'emportant 77-65, après avoir compté 19 points d'avance (66-47) à la fin du troisième quart-temps. Elles mettent ainsi fin à une série de cinq défaites à domicile.

Les résultats de la 11e journée LFB :