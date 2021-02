Lattes-Montpellier passe de justesse contre Charnay, les Flammes Carolo rebondissent à Villeneuve d'Ascq

LFB

Crédit photo : The Agency Matthieu Métivet

Après les trois matches de samedi soir, la 14e journée de Ligue Féminine de Basket (LFB) s'est poursuivie ce dimanche avec des victoires de Lattes-Montpellier et des Flammes Carolo.

Privé de Julie Allemand (en convalescence), Ana Maria Filip (pas encore prêté) et Ana Dabovic (sous le coup d'une suspension), Lattes-Montpellier a eu beaucoup de mal à se défaite de Charnay ce dimanche après-midi au Palais des Sports de Lattes. Le BLMA a encaissé 29 points dans le premier quart-temps et a galéré pour revenir dans la partie. Finalement, c'est au retour des vestiaires que les Gazelles ont égalisé et sont passées devant, en s'appuyant sur une énorme Michou Milapie. Mais l'équipe de Matthieu Chauvet n'a jamais lâché. Elles ont repris l'avantage à la fin du troisième quart-temps (58-60) et, après avoir été à -12 à 4 minutes de la fin (76-64), sont remontées dans le money-time pour échouer de pas grand chose, la tentative finale de Promise Amukamara ayant été ratée de peu.

Limitée dans le nombre, surtout lorsque Diandra Tchatchouang a du sortir pour 3 fautes en fin de premier quart-temps, la formation héraultaise a aussi du faire avec une organisation pas encore en place. Car Napheesa Collier n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir s'installer dans le collectif des Gazelles, surtout qu'elle peut basculer sur le poste 3.

Quoi qu'il en soit, le BLMA (7 victoires, 5 défaites) signe son 5e succès en 6 rencontres en 2021. De bon augure pour la réception du leader berruyer dimanche prochain. De son côté, Charnay (2 victoires, 11 défaites) s'est ressaisi après sa lourde défaite contre Tarbes quatre jours plus tôt. Il va falloir valider les progrès par une victoire.

Les Flammes Carolo (7 victoires, 4 défaites) conservent une toute petite avance sur Lattes-Montpellier suite à leur victoire à Villeneuve d'Ascq (7 victoires, 6 défaites). Avec une Amel Bouderra (15 points à 6/11 aux tirs, 7 rebonds et 8 passes décisives pour 24 d'évaluation en 34 minutes) bien plus en réussite que jeudi à Lattes, l'équipe de Romuald Yernaux a fait la course en tête (25-38 à la mi-temps).