Lattes-Montpellier privé de Sami Whitcomb à Sopron

Blessée en début de rencontre à Gérone jeudi dernier, l'arrière scoreuse de Lattes-Montpellier Sami Whitcomb n'est pas du voyage à Sopron, où le BLMA joue pour la 8e journée de l'EuroLeague. L'internationale australienne doit soigner une petite lésion musculaire au genou gauche indique Le Midi-Libre.

"Une rencontre sans Sami, on n'a jamais fait, on va bien voir ce que l'on a dans le ventre, annonce l'entraîneur Thibaut Petit. On va essayer de gagner face à un adversaire de grande qualité qui a peut-être une faiblesse au niveau des rotations."