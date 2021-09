Lattes-Montpellier remporte le Match des Champions 2021

LFB

Dans un stade Pierre-de-Coubertin peu garni, Lattes-Montpellier est parvenu à battre Basket Landes dans un Match des Champions avec des équipes largement incomplètes et donc pas prêtes pour le début de saison de la Ligue Féminine de Basket. C'est l'équipe la moins décimée (sept pros) qui l'a donc emporté (79-69).

Dominatrice au rebond (37 prises à 28), adroites (50% de réussite aux tirs, dont 7/17 à 3-points), les Gazelles ont pris le large en première mi-temps et ont fait la course en tête. Migna Touré, MVP avec 14 points, 4 rebonds et 3 passes décisives, a été bien aidée par Haley Peters (12 points et 9 rebonds pour 18 d'évaluation), Sydney Wallace (16 points) ou encore Olivia Epoupa (13 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, 4 interceptions et 5 faute provoquées).

C'est un premier titre pour le BLMA de l'ère Valéry Demory. Le staff va maintenant chercher à densifier l'effectif et continuer à préparer la saison 2021-2022, à une semaine de la réception de Charleville-Mézières.