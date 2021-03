Lattes-Montpellier résiste au retour de Basket Landes

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après sa défaite à Tarbes mercredi (55-45), Lattes-Montpellier s'est repris ce samedi soir à domicile contre Basket Landes (victoire 77-73). Les Gazelles ont fait feu de tout bois en première mi-temps (51-33, 7/11 à 3-points, 9/29 pour leurs adversaires) avant de subir le retour de Julie Barennes en deuxième mi-temps, malgré le forfait de Valériane Vukosavljevic (présente en tenue). Revenues une première fois, les Landaises sont reparties à -18 avant de recoller à une possession dans le money-time grâce à une défense de zone et le retour de leur adresse. Mais Ana Dabovic (10 points à 2/4, 4 passes décisives et 5 balle perdues pour 7 d'évaluation en 27 minutes) a pris ses responsabilités pour permettre au BLMA de l'emporter sur le fil.

Le duo Napheesa Collier (18 points à 7/17 aux tirs, 5 rebonds et 3 passes décisives) - Myisha Hines-Allen (18 points à 6/12 et 13 rebonds pour 25 d'évaluation en 34 minutes) commence à prendre forme. Il faut dire que le retour de Julie Allemand (13 points à 5/8, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 20 dévaluation en 36 minutes) à la mène apporte beaucoup de sérénité. Le BLMA va maintenant tenter d'aller l'emporter à Bourges samedi prochain en demi-finale de la Coupe de France.

