Lattes-Montpellier va engager la n°2 de la Draft WNBA 2019 Asia Durr et Ana Filip

Crédit photo : DR et Xavier Boussois

Après la signature de la meneuse belge Julie Allemand, Lattes-Montpellier devrait annoncer d'autres recrues d'envergure dans les jours à venir. Alors que plusieurs joueuses s'en vont - Alix Duchet (à Bourges), Ornella Bankolé (à La Roche Vendée), Laëtitia Kamba (retraite), Gabby Williams (à Sopron, en Hongrie) et normalement Sami Whitcomb ainsi que Stephanie Mavunga - et que Marie-Michelle Milapie ne reviendra qu'en cours de saison suite à sa rupture du tendon d'Achille, le club s'active pour reconstruire son effectif.

Selon nos informations, le BLMA va engager l'arrière étasunienne Asia Durr (1,78 m, 23 ans). Après un excellent cursus NCAA à Louisville (17,8 points, 3,2 rebonds et 2,2 passes décisives de moyenne sur ses quatre saisons), l'Atlantienne (Géorgie) a été choisie en deuxième position de la Draft WNBA par le New York Liberty. Aux côtés des internationales françaises Bria Hartley et Marine Johannès, elle a néanmoins eu du mal (9,7 points, 1,6 rebond et 1,7 passe décisive en 27 minutes sur 20 matchs, dont 15 dans le cinq majeur), la faute notamment aux blessures. Mais son talent est indéniable et elle l'aura l'occasion de le montrer sur le marché européen pour la première fois. Shooteuse de haut-niveau, la gauchère va avoir la lourde tâche de succéder à Sami Whitcomb.

Par ailleurs, le club héraultais chercherait à faire revenir Ana Dabovic (1,89 m, 30 ans), qui a passé la deuxième partie de la saison au BLMA en 2018/19 avant de s'engager à Bourges. A l'intérieur, Ana Filip (1,94 m, 30 ans) a elle signé. Ce sera son deuxième passage chez les Gazelles puisqu'elle y a joué en 2012/13. Elle devrait partager le poste 5 avec une recrue de gros calibre, au CV WNBA. Enfin, l'ailière de Basket Landes Marie-Bernadette Mbuyamba (1,85 m, 27 ans), victime d'une rupture des ligaments croisés en décembre 2019, est supposée s'engager également.

Pour compléter son effectif, le coach Thibaut Petit aura besoin d'une poste 4 d'envergure. Affaire à suivre.

L'effectif potentiel du BLMA :