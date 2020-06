Laurent Cochain prend la tête du Tarbes Gespe Bigorre

LFB

Crédit photo : TGB

Le Tarbes Gespe Bigorre remanie son organigramme en commençant par sa présidence. Laurent Cochain (55 ans) succède à Philippe Fournadet à la tête du club. Ce dernier a lui-même pris contact avec son successeur, afin qu'il puisse prendre la suite. "C'est avec plaisir que j'ai accepté, étant moi-même supporter depuis quelques années du TGB", a par la suite commenté le principal intéressé.

Loin d'être un grand sportif, Laurent Cauchin a tout de même baigné dans l'univers de la balle orange grâce à une enfance passée à Limoges. Il a également été partenaire du club de Bourges il y a quelques années, ne découvrant le basket féminin que tardivement. Directeur général de Keolis Pyrénées depuis 2013, son avènement ne fait que consolider le partenariat entre le TGB et Keolis, fameux opérateur privé de transport public.

Des changements et des ambitions

Sa nomination coïncide avec d'autres changements au sein du club. Un tout nouveau bureau a ainsi été mis en place pour les prochaines saisons. Le club a notamment intronisé une commerciale afin d'instaurer une nouvelle dynamique dans un contexte de crise qui demeure extrêmement complexe à prévoir. Laurent Cochain a néanmoins déclaré maintenir le budget au même niveau que lors des dernières saisons. Déjà à la tête de l'équipe, François Gomez prend du gallon et devient également manager général du club. Laurent Sanchez, directeur général de l’entreprise Alliance Automobiles, reste secrétaire général, Jean-Marc Redon, chargé de mission à Pôle Emploi, sera le nouveau trésorier et Joël Coustures, figure historique du club reste vice-président.

Le fameux organigramme dévoilé par le TGB

Communication, formation et organisation ont également été revues au sein du club. Le premier aspect se base notamment sur du digital, afin de se rapprocher de leur public. Le deuxième reste un élément essentiel du club. Et enfin, le dernier prend la forme d'un organigramme composé de différents pôles afin de mener à bien les différents porteront les projets du club. Le premier objectif n'étant rien d'autre que de se préparer au mieux aux divers scénarios possibles de reprise. Sur le long terme, l’ambition du club est de se solidifier, sportivement et économiquement afin d'être une réelle référence sportive. Une ambition qu'a commenté le nouveau président : "On a la chance d'avoir une équipe de haut niveau, à dimension internationale. En basket féminin, dans la région , il y a Montpellier et nous."

Les premiers mots de Laurent Cauchin après sa nomination :