Le BLMA dément tout départ de Diandra Tchatchouang

LFB

Crédit photo : Armand Lenoir The Agency

Jeudi lors de l'annonce de la signature à venir de Marie-Michelle Milapie chez les Flammes Carolo, nous avions évoqué le potentiel départ de Diandra Tchatchaoung (1,89 m, 29 ans) à l'issue de la saison 2020-2021. Le BLMA, club où la native de Villepinte joue depuis 2018 (après un premier passage héraultais en 2011-2012) et avec lequel elle est sous contrat jusqu'en juin 2022, s'est étonné de cette information et a démenti tout départ à venir de sa capitaine.

La direction des Gazelles qui s'emploie actuellement à préparer l'effectif 2020-2021 avec l'arrivée d'un nouveau coach (Stéphane Leite) ne compte pas repartir sur une page blanche. Comme annoncé, en plus des arrivées d'Olivia Epoupa et Elodie Naigre, Migna Touré va rester au club de même qu'Ana Filip, sous contrat. Cheyenne Parker, qui vient de terminer sa deuxième pige au club, reviendra cette fois pour l'ensemble de la saison 2020-2021, alors qu'une prolongation d'Ana Dabovic est espérée. En revanche, la signature d'Ezinne Kalu annoncée par Le Télégramme et reprise par BeBasket, est erronée.