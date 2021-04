Le BLMA et les Flammes Carolo remportent les deux derniers matches de la saison régulière

LFB

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après sa victoire en finale de Coupe de France sur le fil, Lattes-Montpellier recevait sur son parquet cette après-midi les dixièmes du classement LFB, Landerneau. Avec un bilan de 7 victoires et 15 défaites, le LBB terminait sa saison ici, à Lattes, où Stéphane Leite et Elodie Naigre joueront la saison prochaine.

Malmenées tout le début de match (21-6) après un quart-temps par une équipe qui a mis au repos ses quatre joueuses étrangères (Allemand, Dabovic, Hines-Allen et Coller), les Bretonnes ont réussi un superbe come-back au deuxième quart-temps, infligeant un 19-0 pour passer devant à 6 minutes de la mi-temps. Avec une Ezinne Kalu des grands jours (17 points, 6 rebonds et 4 passes décisives), Landerneau n'a cependant pas concrétiser cette bonne période et a reperdu la main.

Diandra Tchatchouang (12 points, 6 rebonds et 3 passes décisives) et Migna Touré (13 points) ont fortement contribué à la victoire de leur équipe. A noter le gros travail défensif de Nabala Fofana qui, responsabilisé, a capté 9 rebonds durant le match. Cette victoire permet à la BLMA de finir la saison dans une dynamique parfaite sur un bilan de 14 victoires pour 8 défaites.

Dans l'autre rencontre de la soirée, les Flammes Carolo ont signé leur dixième victoire de la saison, sans difficulté contre Saint-Amand (93-70) pour le dernier match de la carrière d'Alexia Dubie (10 points à 4/12 aux tirs, 6 rebonds, 3 passes décisives, 3 interceptions et 3 interceptions pour 11 d'évaluation en 28 minutes).

