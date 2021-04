Le BLMA lance un nouveau projet, sans Edwige Lawson-Wade... mais avec Valéry Demory ?

LFB

Moins d'une semaine après avoir remporté sa cinquième Coupe de France féminine, et à quatre jours du début des playoffs contre Villeneuve d'Ascq, le club de Lattes-Montpellier (LFB) a choisi de lancer un nouveau projet. Alors que l'entraîneur Stéphane Leite s'est engagé pour trois saisons et que 90% de l'effectif de la saison 2021-2022 a déjà signé, le BLMA a changé son fusil d'épaule.

En place depuis le milieu de la saison 2017-2018, la directrice sportive Edwige Lawson-Wade a été écartée. Une décision sans aucun doute venue de la scène politique locale qui tire toujours les ficelles du club. Le maire de Lattes Cyril Meunier (également vice-président de la métropole de Montpellier, le plus gros partenaire du club) aimerait faire revenir Valéry Demory, coach emblématique des Gazelles entre 2007 et 2017, avec notamment deux titres de champion de France à la clé (en 2014 et 2016).

Valéry Demory, de l'ASVEL au BLMA dès cet été ?

Au coeur de l'hiver, le départ de Valéry Demory de l'ASVEL semblait inéluctable. Néanmoins, ce dernier, après une rencontre avec le président Tony Parker, avait annoncé qu'il irait bien jusqu'au bout de son contrat, qui se termine en juin 2022. Reste à savoir si ce sera réellement le cas ou s'il reviendra au BLMA dès cet été. Sur les bords de la Méditerranée, le Denaisien pourra reprendre les commandes d'un projet de A à Z, sans rendre des comptes à une directrice sportive.

Si ces informations venaient à se confirmer, une fois les playoffs terminés (le samedi 15 mai), il sera intéressant de voir comment le BLMA parviendra à redémarrer un projet à ce stade de l'année. En effet, après avoir amené Landerneau dans le Top 8 LFB en 2020, Stéphane Leite avait décidé de donner un nouvel élan à sa carrière en rejoignant le club héraultais (en compagnie du préparateur physique Hugo Lambart), qui figure parmi les tous meilleurs de LFB et planifiait de retrouver l'EuroLeague après y avoir renoncé pour la saison 2020-2021. Outre le technicien auvergnat, Olivia Epoupa, Elodie Naigre et Cheyenne Parker ont signé, alors que Migna Touré, Ana Dabovic ont rempilé et retrouveront Ana-Maria Filip, Diandra Tchatchouang et Marie Bernadette Mbuyamba déjà sous contrat.

Un jeu des chaises musicales dans le coaching français

Après avoir fait le choisi de se séparer de Thibaut Petit (qui va rebondir à l'étranger) à l'issue de la première saison de son contrat de trois (il avait rempilé en cours de saison 2019-2020), le BLMA va sans doute devoir passer à la caisse pour éviter les prud'hommes. Une mauvaise nouvelle tant la saison en cours est difficile d'un point de vue financier, entre l'absence de revenues

Quant à l'ASVEL Féminin, l'arrivée de Pierre Vincent est toujours évoquée. Ce dernier pourrait d'ailleurs être remplacée à Schio, en Italie, par celle qui l'a remplacé à Bourges puis en équipe de France féminine, Valérie Garnier. Mais ça, c'est une autre histoire...



