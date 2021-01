Le BLMA nouveau est arrivé : une large victoire contre l'ASVEL pour commencer l'année

LFB

Crédit photo : BLMA

Enfin Thibaut Petit ont pu compter sur un groupe au complet pour préparer une rencontre. C'est avec ses dix joueuses professionnelles (les neuf pros confirmées + India Farcy) que le staff a pu préparer la rencontre ces dix derniers jours. Et face à une formation de l'ASVEL qui elle n'était pas au complet (Héléna Ciak et Alysha Clark étaient forfait), ça a payé. Devant de bout en bout, les Gazelles, plus physiques, l'ont emporté 86-70.

Après avoir fait l'écart dans le deuxième quart-temps (45-32 à la mi-temps), les Rhodaniennes sont revenues à -4 en s'appuyant sur le duo Marine Johannès (28 points à 7/14 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 27 d'évaluation en 36 minutes) - Nayo Raincock (24 points à 7/9, 10 rebonds et 6 fautes provoquées pour 32 d'évaluation en 37 minutes). Mais en s'appuyant sur la vista de Diandra Tchatchouang (11 points à 4/6, 5 passes décisives et 2 rebonds pour 17 d'évaluation en 24 minutes), la gestion de Julie Allemand (14 points à 6/11, 6 rebonds et 8 passes décisives pour 21 d'évaluation en 30 minutes) et surtout l'impact physique de Myisha Hines-Allen (28 points à 11/22, 11 rebonds et 6 interceptions pour 29 d'évaluation en 34 minutes), les Héraultaises ont refait l'écart. L'écart a grimpé jusqu'à +22 (86-64) avant que Thibaut Petit n'ouvre son banc pour terminer la rencontre.

Après celle-ci, la capitaine de l'ASVEL Ingrid Tanqueray n'a pas hésité à fustiger l'implication de certaines de ses coéquipières. A 10 jours du second "hub" de l'EuroLeague, l'ASVEL, qui restait sur cinq victoires de suite en LFB, va devoir retrouver son collectif pour bien négocier ce moment clé de la saison. Quant aux Gazelles, elles devront s'appuyer sur cette victoire référence pour enfin lancer leur saison - elles comptent 3 victoires en 7 rencontres. A commencer par la réception de Tarbes samedi prochain.

