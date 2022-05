Le classement au départ des playdowns

LFB

Crédit photo : CBBS

Bon dernier de LFB, et sans aucune contestation possible (deux victoires de moins que le 11e, quatre que le 10e), Charnay n'est pourtant pas relégué en LF2. Le système du championnat féminin offre au club bourguignon le droit de défendre ses chances jusqu'au bout. Et les filles de Matthieu Chauvet ont surtout su faire ce qu'il fallait pour mettre toutes les chances de leur côté.

En battant Tarbes, le CBBS a fait de son mieux pour ne pas démarrer les playdowns avec un retard trop conséquent. Car dans ce nouveau championnat, entre les équipes classées de la 9e à la 12e place, les six premiers résultats des confrontations directes sont conservés. Ainsi, Saint-Amand part relativement préservé, tandis que Charnay n'est même pas dernier, à la faveur du panier-average sur Landerneau (87-74 et 57-60).

Le classement au départ :

Saint-Amand (5-1) Tarbes (3-3) Charnay (2-4) Landerneau (2-4)

Seule la dernière équipe sera reléguée en LF2. Comme pour les playoffs, les joutes démarrent dès ce samedi.

Journée 1 - 07/05/2022

Landerneau (4) - Saint-Amand (1)

Charnay (3) - Tarbes (2)

Journée 2 - 10/05/2022

Saint-Amand (1) - Charnay (3)

Tarbes (2) - Landerneau (4)

Journée 3 - 13/05/2022

Tarbes (2) - Saint-Amand (1)

Landerneau (4) - Charnay (3)

Journée 4 - 18/05/2022 Saint-Amand (1) - Landerneau (4) Tarbes (2) - Charnay (3) Journée 5 - 21/05/2022 Charnay (3) - Saint-Amand (1) Landerneau (4) - Tarbes (2)

Journée 6 - 24/05/2022

Saint-Amand (1) - Tarbes (2)

Charnay (3) - Landerneau (4)