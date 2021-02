Le Prado rouvert, Bourges peut rejouer

LFB

Suite à la découverte de six positifs de COVID-19 au sein des salariés du Tango Bourges Basket, la municipalité avait décidé, mardi dernier, de fermer le Prado par arrêté municipal. L'équipe d'Olivier Lafargue n'avait ainsi pas pu jouer contre Landerneau à domicile (la rencontre a été reprogrammée au 17 mars) et même à Lyon samedi puisque plusieurs joueuses avaient été placés en isolement car cas contact. Mais l'équipe a pu retrouver son outil de travail, tous les tests PCR du staff et des joueuses s'étant révélés négatifs.

Ce lundi 22 février, le groupe a ainsi repris l'entraînement et il affrontera Tarbes au Prado mercredi soir "sous réserve de validation du groupe sanitaire de la Fédération Française de BasketBall" précise le club berruyer. Les Tango iront ensuite à Lattes ce week-end afin d'affronter le BLMA dans le "clasico" de la LFB dimanche après-midi.