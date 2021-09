Le Tango Bourges Basket présente ses maillots 2021-2022

LFB

Crédit photo : Tango Bourges Basket

Avec la marque allemande Puma - qui se montre de plus en plus présente sur le marché du basketball - comme nouvel équipementier, le Tango Bourges Basket a dévoilé ses maillots pour la saison 2021-2022. Des maillots épurés sous lesquels l'équipe d'Olivier Lafargue espère disputer l'EuroLeague - elle est engagée au tour préliminaire - mais aussi retrouver les titres, après avoir échoué en demi-finales de la Coupe de France et des phases finales au printemps dernier.

En prime, voici l'épisode n°2 de la web-série sur la préparation de la saison 2021-2022 des Berruères :