Le trio de tête ASVEL - Bourges - BLMA se détache

LFB

Crédit photo : GPJ

Après une trêve d'une semaine, les joueuses de Ligue Féminine de Basket ont retrouvé les parquets peu avant le Nouvel An afin de préparer la 10e journée de championnat. Une journée qui a permis aux trois favoris de prendre un peu plus d'avance au classement. En effet, l'ASVEL et Lattes-Montpellier ont pris le meilleur sur des poursuivants, Roche Vendée et Basket Landes.

A Mado Bonnet dimanche, Lyon (9 victoires et 1 défaite) s'est détaché petit à petit grâce notamment au retour d'Alysha Clark (13 points à 4/8 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 17 d'évaluation en 25 minutes). Les joueuses de Valéry Demory se sont finalement imposées 82 à 71.

Entrée sur le parquet de nos Lionnes et qui est de retour à Mado Bonnet... ? C’est @Alysha_Clark ! #ASVElles pic.twitter.com/H9agu1qOgj — LDLC ASVEL Féminin (@ASVEL_Feminin) January 5, 2020

Elles précèdent toujours au classement Bourges (8-2) qui s'est logiquement imposé contre la lanterne rouge Nantes-Rezé (86-72). Pour Lattes-Montpellier, le succès a également été acquis assez largement contre une équipe de Basket Landes (81-58) diminuée (sept joueuses aptes seulement). Les Gazelles ont bénéficié du gros coup de chaud de sa poste 4/3 Gabby Williams (29 points - record en carrière égalé - dont 21 dans le seul troisième quart-temps) et des 20 rebonds de Stephanie Mavunga. Seule ombre sur le tableau, la sortie sur blessure (entorse de la cheville) de Diandra Tchatchouang.

Résultat, au classement Roche Vendée et Basket Landes (6 victoires et 4 défaites) sont distancés. Derrière ce top 6, on trouve Landerneau (5-5) qui a battu à domicile les Flammes Carolo (90-77). Le duo Taylor Wurtz - Ezinne Kalu, bien trouvé par Virginie Brémont (15 passes décisives), a marqué 45 points. Charleville-Mézières (3-7) n'arrive pas à enchaîner après avoir pris le meilleur sur le BLMA avant la trêve.

Enfin, Tarbes (4-6), après une fin d'année 2019 difficile, a battu le promu Charnay (2-8) pour repartir sur de bonnes bases. La jeune meneuse Marine Fauthoux a brillé avec 24 points, 10 rebonds et 4 passes décisives en 37 minutes.

Ne reste plus que la rencontre entre Villeneuve d'Ascq (4-5) et Saint-Amand (3-6) ce mardi au Palacium.

