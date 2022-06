Leia Dongue revient en LFB et signe à Landerneau

LFB

Crédit photo : FIBA

Après les signatures de Laura Evrard, Chloé Wells et Rennia Davis, le Landerneau Bretagne Basket continue de reconstruire son effectfi pour la saison 2022-2023. Ce jeudi, le club finistérien a annoncé sur son site Internet la venue de Leia Dongue (1,84 m, 31 ans) pour une saison.

Après un long début de carrière sur le continent africain entre la Mozambique et l'Angola, l'internationale mozambicaine s'est lancé en Europe en 2018 avec Gérone, où elle a gagné le championnat national. En 2019, elle s'est engagé avec le Campus Promete pour un an avant d'atterrir en France, au Nantes Rezé Basket. Cette saison, elle était de retour en Espagne avec le Kutxabank Araski, où elle tournait à 14,5 points, 6,4 rebonds et 2,1 passes décisives.