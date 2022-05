Les belges Kyara Linskens et Julie Vanloo arrivent au BLMA

LFB

Crédit photo : EuroCup Womens

Auteur d’une saison en dent de scie, le BLMA a arraché sa place pour les playoffs de LFB et sera opposé à Bourges en quart de finale. Cependant quelques départs sont déjà actés et du changement est à prévoir. Il va falloir remplacer plusieurs joueuses, Olivier Epoupa arrivée pour remplacer Julie Allemand repartie du côté de l’ASVEL Féminin la saison dernière, Briana Day et Marie Mbuyamba alors que le cas d’Haley Peters n’est pas encore tranché.

Bernies, Touré, Dabovic et Naigre encore sous contrat

Mais tout le monde ne s'en va pas, Romane Bernies, Migna Touré, Ana Dabovic, Elodie Naigre sont encore sous contrat. Par ailleurs, deux « Belgians Cats » se sont engagée, la première Julie Vanloo qui évoluait à Enisey Krasnoyarsk et la seconde Kyara Linskens qui évoluait cette saison avec le club russe de BC Nadezhda Orenburg avec qui elle jouait l’EuroCup. Cette saison la pivot tournait à 7,6 points, 4,1 rebonds, 1,2 passes décisives pour 10,9 d’évaluation.

En plus de Marième Badiane déja annoncé, la jeune Garance Rabot, en provenance de l’ASVEL Féminin, devrait s'engager avec le club Héraultais et retrouverait un coach qu’elle a déjà connu, Valéry Demory.

Le potentiel effectif du BLMA en 2022-2023 :

Meneuses : Romane Bernies (1,70m, 28 ans), Julie Vanloo (1,72m, 29 ans),

Arrières : Migna Touré (1,83 m, 26 ans), Ana Dabovic (1,82 m, 31 ans), Garance Rabot (1,78 m, 19 ans)

Ailières : Marième Badiane (1,90m, 27 ans) et ?

Intérieures : Haley Peters (1,91 m, 29 ans, Elodie Naigre (1,82 m, 26 ans)

Pivots : Ana-Maria Filip (1,95 m, 32 ans) et Kyara Linskens (1,93m, 25 ans)