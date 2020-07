Les calendriers des différents championnats nationaux dévoilés

LFB

Crédit photo : FIBA

Qui jouera quand, où, et contre qui ? Si votre équipe préférée - ou celle dans laquelle vous jouez - évolue dans l'un des championnats nationaux de la FFBB (de la LFB à la NF3 chez les femmes, de la NM1 à la NM3 chez les hommes), vous pouvez désormais savoir comment organiser vos week-end : les calendriers de la saison 2020-2021 sont tombés. Et le plus important de ces différents championnats est bien sûr la Ligue féminine de basket, pour qui la saison démarrera les 26 et 27 septembre, une semaine après la finale de la Coupe de France.

L'affiche de la première journée (cette année marque la fin de l'Open LFB, qui rassemblait toutes les équipes dans un lieu unique pour l'ouverture de la saison) opposera Basket Landes à Lattes-Montpellier, la première formation ayant remplacé la seconde en Euroleague (le BLMA a préféré renoncer). La 3e journée sera le théâtre d'un choc entre Bourges et l'ASVEL, les deux derniers champions et les deux finalistes de la Coupe. À noter que les playoffs commenceront le 27 mars 2021, et que la LFB se terminera au plus tard le 15 mai en cas de match 5 lors de la finale. Le calendrier des coupes d'Europes n'étant pas encore connu, certains ajustements peuvent encore avoir lieu.

Côté hommes, le calendrier de la NM1 notamment, dont les deux poules ont été révélées il y a peu, a également été rendu public.

CLIQUEZ ICI pour consulter l'ensemble des calendriers, à savoir :

