Les envies d'étranger d'Iliana Rupert

Alors qu'elle passe clairement un cap cette saison, Iliana Rupert (1,93 m, 20 ans) attire forcément les convoitises partout dans le monde. La Sarthoise s'est confiée à Le Berry Républicain sur son plan de carrière et ses envies d'étranger, elle qui a déjà été draftée en WNBA, à la 12e position, en avril 2021 par les Las Vegas Aces :

Elle dévoile sa destination de rêve : Ekaterinbourg. Le contexte actuel en Russie fait que la jeune joueuse de 20 ans n'ira pas seulement pas jouer là-bas de sitôt :

"Ça a toujours été Ekat’ mon rêve. Bon, je le garde dans un coin de ma tête mais avec la situation actuelle en Russie, ça risque d’être compliqué dans les années à venir. Après, ce qui est bien en Europe, c’est qu’il y a des changements assez régulièrement parmi les grosses équipes. On peut aller dans tellement de pays différents. Ça ne me dérangerait pas de bouger. Outre l’aspect basket, aller dans un nouveau pays me permettrait de découvrir la culture, le langage, et c’est ça aussi qui m’attire à l’étranger".