Les Flammes Carolo démarrent bien contre Villeneuve d'Ascq

LFB

Crédit photo : Flammes Carolo

Trois rencontres sur six de la troisième journée de Ligue Féminine de Basket (LFB) se sont jouées ce mercredi soir. Les Flammes Carolo ont notamment battu Villeneuve d'Ascq pour leur premier match de la saison. Malmenées en début de rencontre, elles ont pris le dessus petit à petit pour finalement l'emporter de 17 points (82-65). Evelyn Akhator (22 points) a de suite repris son rythme de la saison passée.

Dans les deux autres rencontres, Landerneau et Tarbes ont également ouvert leur compteur de victoires. Les Finistériennes ont très bien fini chez les Déferlantes de Nantes-Rezé avec un 27-11 dans le dernier quart-temps pour l'emporter de 13 unités (63-76). Pour le TGB, l'écart s'est fait bien plus tôt sur le terrain de Saint-Amand (20-39 à la pause, 59-73 à la fin). Regan Magarity a marqué 18 points alors que la jeune Serena Kessler en a mis 10, en plus de prendre 5 rebonds.

Les résultats de la 3e journée de LFB :