Les Flammes Carolo reconstruisent leur secteur extérieur avec Konig, Engstler, Tahane et Chevaugeon

Crédit photo : FIBA

Après une saison 2021-2022 assez décevante sur le plan collectif avec une élimination en 1/16e de finales d'EuroCup face au club turque du CBK Mersin et une élimination 2 manches à 0 dès les quarts de finales des playoffs de LFB face à Basket Landes, les Flammes Carolo avaient annoncé qu'un grand remaniement allait avoir lieu dans l'effectif de l'équipe professionnelle. Ainsi, en mai dernier, les Ardennesaises avaient annoncé l'arrivée d'Aby Gaye, Nikolina Milic et Brianna Fraser, le trio qui allaient composer la raquette des Flammes en 2022-2023. Mais le grand changement ne se fait pas que dans la peinture. Ce mardi, le club de Charleville-Mézières a annoncé la signature de 4 nouvelles joueuses qui vont composer le secteur extérieur pour la saison à venir.

En premier lieu, la poste 2 Sara Chevaugeon (1,75 m, 29 ans) va faire son retour dans les Ardennes, elle qui y est passée de 2017 à 2020 avant de rejoindre l'ASVEL Féminin, où elle tournait cette saison à 8,4 points à 45,7% de réussite aux tirs, 1,3 rebond et 1,4 passe décisive en 21 minutes. A l'époque, elle jouait déjà un rôle majeur lorsque l'équipe disputait l'EuroLeague. Déjà sollicitée pour revenir l'an passé, l'extérieure rochelaise fait cette fois-ci son retour sur place, et ce pour les trois prochaines saisons. L'année prochaine, elle partagera le poste 2 avec Aislinn Konig (1,78 m, 23 ans). L'internationale canadienne, qui possède également la nationalité autrichienne vient de signer un contrat de deux ans. Elle découvrira pour la première fois la LFB. Après avoir validé sa formation au sein de l'université de North Carolina State, la native de Vancouver est partie en Suisse avec Fribourg avant de rejoindre cette saison les Castors Braine en Belgique, où elle tournait à 16,4 points de moyenne en coupe d'Europe. Ce ne sera pas la seule à découvrir le championnat français pour la première fois de sa jeune carrière puisque l'Américaine Emily Engstler (1,85 m, 22 ans) rejoint elle aussi les Flammes. 4e choix de la Draft WNBA 2022, la poste 3 new-yorkaise va évoluer cette saison avec les Indiana Fever, aux côtés de Bria Hartley. En accord avec la franchise, elle devrait rejoindre l'effectif en début de saison régulière. La quatrième et dernière signature du jour arrive elle aussi en provenance des Etats-Unis. Il s'agit de la Francaise Emmanuelle Tahane (1,85 m, 22 ans), qui sort tout juste de son cursus universitaire avec les Tigres du Missouri et dernièrement à l'Université de Rhode Island. Avant cela, l'originaire de Bondy avait passé trois saisons à l'INSEP. Elle a récemment participé au camp de présaison du Sky de Chicago (WNBA).

L'effectif des Carolomacériennes version 2022-2023 est pour le moment composé de 7 joueuses. D'autres signatures seront à noter dans les jours ou mois à venir.