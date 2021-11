Les Flammes Carolo restent en tête, Bourges et Lyon impitoyables à l'extérieur

LFB

Crédit photo : FIBA

Seules en tête de la LFB depuis le week-end dernier, les Flammes Carolo ont préservé leur fauteuil de leader. À domicile, Charleville-Mézières n'a pas tremblé face à Charnay-les-Mâcon, s'imposant 86-54. Avec ses 18 points à 7/11 et 6 rebonds en 19 minutes, Tima Pouye (notre photo) fut la meilleure ardennaise du soir.

Basket Landes à la relance

Derrière, en attendant leur match en retard contre Bourges, les championnes de France parviennent à suivre le rythme carolomacérien. Pour sa cinquième sortie de la saison, Basket Landes a décroché sa quatrième victoire face à Saint-Amand, sans réellement briller (79-70). Parfait toutefois pour se relancer sur la scène nationale après leur terrible -40 à domicile contre Lyon (45-85 le 23 octobre).

Justement, l'ASVEL a encore fait parler sa domination samedi. Les protégées de Pierre Vincent ont été dominatrices à La Roche-sur-Yon (61-95), étalant leur force de frappe offensive incarnée par Marine Johannès (19 points), Alexia Chartereau (16 points) ou Aleksandra Crvendakic (15 points). Bourges en a fait de même à Angers en l'emportant 90-63. Si Iliana Rupert s'est mise en évidence avec 17 points et 3 rebonds, elle fut parfaitement secondée par l'expérience d'Isabelle Yacoubou, à créditer de 15 unités et 5 rebonds en seulement 17 minutes.

Le BLMA mord la poussière en Bretagne

Enfin, Landerneau a dépassé Lattes-Montpellier au classement en prenant le meilleur sur le BLMA (74-68), grâce notamment à une Virginie Brémont des plus complètes (7 points, 8 rebonds et 8 passes décisives), tandis que Villeneuve-d'Ascq n'a pas cillé pour se débarrasser de Tarbes (81-50). On notera notamment les 18 points et 7 rebonds de Janelle Salaun.

Les résultats de la 6e journée :